Der SV Waldhof Mannheim übernimmt den Aufstiegsrelegationsplatz in der 3. Fußball-Liga. Die Mannheimer schlugen am Mittwochabend den FC Ingolstadt in einem Kampfspiel mit 3:2 (1:0) und feierten dadurch den dritten Sieg hintereinander.

Vor 8765 Zuschauern traf Bentley Baxter Bahn einmal aus dem Spiel heraus und einmal per Elfmeter (32./88.). Zudem war Dominik Martinovic erfolgreich (54.). Für die Gäste schossen Patrick Schmidt (56.) und Valmir Sulejmani (90.) die Tore. In der Nachspielzeit sah der Ingolstädter Dominik Franke nach einer Notbremse die Rote Karte.

Bei den Mannheimern stand Christian Neidhart wieder am Spielfeldrand. Der Trainer hatte beim 3:1-Auswärtssieg am vergangenen Samstag in Bayreuth noch gefehlt, weil er sich einem operativen Eingriff unterziehen musste. Bereits am Dienstag hatte der 54-Jährige das Training auf dem Platz wieder geleitet.

