Der SV Waldhof Mannheim hat den Sprung in die obere Tabellenhälfte in der 3. Fußball-Liga verpasst. Beim SSV Jahn Regensburg unterlagen die Mannheimer am Mittwochabend 0:2 (0:1) und rutschten auf den 14. Platz ab. Tim Sechelmann mit einem Eigentor in der 41. Minute und Konrad Faber (83.) erzielten die Tore für Regensburg.