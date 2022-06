Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den Angreifer Dominik Kother für eine weitere Saison vom Zweitligisten Karlsruher SC ausgeliehen. Besonders in der Endphase der zurückliegenden Saison habe der U21-Nationalspieler gezeigt, «dass er ein Unterschiedsspieler für die 3. Liga sein kann», sagte am Freitag der Mannheimer Sport-Geschäftsführer Tim Schork. Der 22-jährige Kother war zur Rückrunde aus Karlsruhe gekommen und hatte in 13 Drittliga-Partien drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. Beim KSC hat der Profi noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.