Der SV Waldhof Mannheim startet am 15. Juni mit einem Laktattest in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Fußball-Liga. Einen Tag später bittet der neue Trainer Christian Neidhart zum ersten öffentlichen Training, wie der Club in einer Mitteilung am Mittwoch bekanntgab. Der Sommerfahrplan beinhaltet sechs Testspiele sowie ein Trainingslager vom 4. bis 8. Juli im Schwarzwald.