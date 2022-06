Der SV Waldhof Mannheim hat Julian Riedel vom Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock verpflichtet. Über die Vertragsdauer für den 30 Jahre alten Defensivallrounder machte der Drittligist in der Mitteilung vom Mittwoch keine Angaben. Riedel absolvierte 159 Spiele für Rostock und war Stammspieler in der Innenverteidigung. Ausgebildet wurde er in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen.