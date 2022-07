Basketballer Kelvin Martin wird in der kommenden Saison nicht mehr für den Bundesligisten MLP Academics Heidelberg spielen. Das teilten die Heidelberger am Dienstag mit. Wohin der US-Amerikaner wechselt, ist dem Club nach eigenen Angaben nicht bekannt. Der 32 Jahre alte Small Forward kam im vergangenen Jahr nach Heidelberg und erzielte in der abgelaufenen BBL-Saison durchschnittlich 10,7 Punkte pro Spiel.