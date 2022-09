Wenige Tage vor dem Auftakt in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlässt David Cerny die Schwenninger Wild Wings. Der Flügelstürmer wechselt in die DEL2 zum EC Bad Nauheim, wie die Wild Wings am Montag mitteilten. Cerny soll damit mehr Eiszeit erhalten. "Ich denke, für Davids Entwicklung ist es der richtige Schritt", sagte Sportdirektor Christof Kreutzer. Der 22 Jahre alte Cerny war 2018 nach Schwenningen gekommen und bestritt 63 Profispiele für den Club.