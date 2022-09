Spielmacher Andri Már Rúnarsson wird künftig nicht mehr für den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart spielen. Der Isländer verlässt die Schwaben auf eigenen Wunsch, teilte der Club am Dienstag mit. Der Vertrag war ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2025 gültig. Der 20 Jahre alte Rúnarsson, der bei der 23:36-Niederlage am ersten Spieltag beim THW Kiel nicht im Stuttgarter Kader stand, schließt sich in seiner Heimat dem Erstligisten Haukar Hafnarfjördur an.