Der VfB Stuttgart will sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ganz auf sich konzentrieren und wird die Ergebnisse der Konkurrenz während des letzten Spieltags daher nicht auf der Anzeigetafel im Stadion einblenden. Man wolle es "selbst in der Hand haben" und nicht mehr "nach links oder rechts schauen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).