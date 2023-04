Karlsruhe hat den Spitzenplatz bei einem Ranking von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern an Münster in Nordrhein-Westfalen verloren. Mit einer minimalen Verschlechterung beim "Fahrradklima-Test" des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) auf 3,09 in der Gesamtbewertung rutschte Karlsruhe in der Kategorie "200.000 bis 500.000 Einwohner" auf Platz 2 hinter Münster (3,04). Freiburg verbesserte sich bei der Bewertung im vergangenen Jahr leicht auf 3,11, wie der ADFC am Montag in Berlin mitteilte. Die Stadt im Breisgau blieb unverändert auf dem dritten Platz.