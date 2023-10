Für den guten Zweck machen Monarchen manchmal viel. Schwedens Königin Silvia taufte nun eine Rose. Dafür reiste sie extra an den Bodensee.

Royaler Besuch am Bodensee: Schwedens Königin Silvia (79) hat der "Blumeninsel" Mainau einen Besuch abgestattet. Der Grund: eine Rosentaufe für den guten Zweck. Dutzende Schaulustige mit Handys begrüßten die Monarchin bei strahlendem Sonnenschein am Mittwoch auf der Mainau. Zuletzt war die gebürtige Heidelbergerin im Jahr 2019 auf der Bodensee-Insel im Landkreis Konstanz. Empfangen wurde sie von Bettina Gräfin Bernadotte und ihrem Bruder Björn Graf Bernadotte.

Mit der neu gezüchteten "Mentor Rose" soll Geld für eine von Königin Silvia mitgegründete Mentor Stiftung für Jugendliche gesammelt werden. Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf geht in eine Akademie der Stiftung, die Jugendliche mit Mentoren auf dem Lebensweg unterstützen will.

"Zuhören" sei in diesen schwierigen Zeiten besonders wichtig, sagte die Monarchin vor der Taufe. Königin Silvia von Schweden hat selbst drei Kinder und acht Enkelkinder. "Sprechen Sie mit den Kindern, lassen Sie sie nicht allein."

Man müsse herausfinden, was die Kinder und Jugendlichen bedrücke und ihnen Sorge mache. Diese Zeit sei sehr wichtig. "Wir müssen alle zusammenhalten." Viele Jugendliche seien heute allein, sagte Schwedens Königin.

Die Stiftung, bei der etwa ausgebildete Mentoren Jugendliche beraten, geht auf eine Initiative der Monarchin und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 1994 in Genf zurück. "Die Grundidee von Mentor war und ist, dass Erwachsene, die nicht die Eltern oder die Lehrer sind, sich für junge Menschen Zeit nehmen und Ansprechpartner für sie sind", sagte Königin Silvia von Schweden am Abend. Die Organisation sei in mehr als 80 Ländern aktiv und habe damit Millionen Menschen erreicht. Die Initiative erfülle sie mit Stolz.

Die Mentoren sollen die jungen Menschen nicht nur als neutrale Ratgeber bei ihren Entscheidungen unterstützen, sondern auch als Vorbilder dienen. Mainau-Geschäftsführerin Bettina Gräfin Bernadotte ist die Vorstandsvorsitzende der Stiftung. Ihren Sitz hat die Organisation auf der Insel Mainau.

Die weiße "Mentor Rose", die zur Finanzierung der Stiftung beitragen soll, wurde vom renommierten Züchterhaus W. Kordes' Söhne gezogen. Mit einem Euro pro Rose soll die neue Akademie der Mentor Stiftung unterstützt werden. Die Rose sei seit Mai im Verkauf, hieß es von den Verantwortlichen.

Königin Silvia von Schweden, die in diesem Dezember ihren 80. Geburtstag feiert, taufte die Rose mit Bodensee-Wasser. Es sei die erste und einzige Blumentaufe in diesem Jahr auf der Insel Mainau, hieß es. Zu dem abendlichen Festakt im Palmenhaus wurden mehr als hundert Gäste erwartet.

Informationen Mentor-Stiftung