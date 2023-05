Königin Silvia von Schweden geht zusammen mit Claudius Werwigk, schwedischer Honorarkonsul für Baden-Württemberg, an Bord eines Schiffs. Foto

Königin Silvia von Schweden (79) ist in ihrer Geburtsstadt Heidelberg mit einem nach ihr benannten Schiff über den Neckar geschippert. Mit der Fahrt der "MS Königin Silvia" wurde am Samstagabend das 50-jährige Bestehen der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft gefeiert, bei der die Königin Schirmherrin ist. Bei der Fahrt auf dem Schiff stand unter anderem klassische schwedische Musik auf dem Programm, außerdem wurde ein Spargelmenü serviert.

Königin Silvia von Schweden (79) ist in ihrer Geburtsstadt Heidelberg mit einem nach ihr benannten Schiff über den Neckar geschippert. Mit der Fahrt der "MS Königin Silvia" wurde am Samstagabend das 50-jährige Bestehen der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft gefeiert, bei der die Königin Schirmherrin ist. Bei der Fahrt auf dem Schiff stand unter anderem klassische schwedische Musik auf dem Programm, außerdem wurde ein Spargelmenü serviert.

"Es ist eine große, große Freude für unseren Verein", sagte die Vorsitzende der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft Heidelberg, Margret Dotter. "Und es ist die Krönung unserer Tätigkeit zur Förderung des Kulturaustausches."

Bei der Schiffsfahrt handelte es sich auch um eine Benefizveranstaltung zu Gunsten der World Childhood Foundation. Die Stiftung wurde 1999 von Königin Silvia ins Leben gerufen und bietet mit sogenannten Childhood-Häusern Anlaufstellen für missbrauchte Kinder. Auch in Heidelberg eröffnete Königin Silvia 2019 ein solches Haus, die Deutsch-Schwedische Gesellschaft sammelte Spenden in Höhe von knapp 30.000 Euro für die Stiftung der Königin. Am Freitag hatte Silvia bereits die Ehrenbürgerwürde der Stadt Heidelberg erhalten.

Bei den Olympischen Spielen 1972 lernte die heutige schwedische Königin ihren späteren Mann kennen, Carl XVI. Gustav von Schweden. Sie arbeitete dort als VIP-Hostess, Carl Gustav war noch Kronprinz. Vier Jahre später heirateten die beiden.