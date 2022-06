Carl Herzog von Württemberg ist tot. Er starb am Dienstagvormittag mit 85 Jahren in einer Klinik in Ravensburg, wie sein persönlicher Referent der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Er sei nach langer Krankheit aber doch überraschend gestorben, sagte sein Referent. Carl Herzog von Württemberg sei nur fünf Tage in der Klinik gewesen und habe davor zu Hause gelebt.