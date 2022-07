Familienmitglieder und Weggefährten aus Politik, Kultur und Gesellschaft haben bei einer Trauerfeier in Altshausen von Carl Herzog von Württemberg Abschied genommen. Bei einem Requiem in der Schloss- und Pfarrkirche würdigte der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, das ehemalige Oberhaupt des Hauses Württemberg für seine Vermittlerrolle in der Gesellschaft und sein karitatives Engagement. Der Herzog habe in einen Land gelebt, das seinen Namen trage. Diese Verantwortung habe er angenommen, sagte Fürst. Auch der evangelische Landesbischof Frank Otfried July trug zur Trauerfeier bei.