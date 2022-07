Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD nun im Südwesten. Die Partei sieht darin einen Versuch, Kritiker mundtot zu machen. Auf dem Parteitag in Stuttgart tun sich aber ganz andere Probleme auf.

Unter verschärfter Beobachtung des Verfassungsschutzes hat die AfD in Baden-Württemberg eine neue Führung gewählt. Nach mehreren Wahlgängen und chaotischen Zuständen auf dem Landesparteitag in Stuttgart sollen der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier und der Landtagsabgeordnete Emil Sänze den Verband in einer Doppelspitze führen. Sie werden unterschiedlichen Lagern zugerechnet und treten die Nachfolge von Alice Weidel an, die sich künftig auf ihre Ämter in Berlin konzentrieren will. Frohnmaier und Sänze kündigten an, den zerstrittenen Landesverband einen zu wollen. Die Südwest-AfD ist tief gespalten zwischen gemäßigt-konservativen Mitgliedern und dem völkisch-nationalen Lager.