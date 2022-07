Die AfD will den etablierten Medien Konkurrenz machen und die Gründung und Unterstützung alternativer Kanäle prüfen. "Wir kommen nirgends vor, ich werde in keine Talkshows eingeladen - das kann nicht sein", sagte Bundesparteichefin Alice Weidel am Samstag der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Parteitags der baden-württembergischen AfD in Stuttgart. Die AfD müsse sich deshalb Gedanken machen, alternative Medienkanäle zu gründen und zu unterstützen. "So geht es nicht weiter."