Kein Schweinefleisch mehr aus Baden-Württemberg - dies könnte nach Ansicht von Agrarminister Peter Hauk (CDU) in zehn Jahren Realität sein. Derzeit liege der Versorgungsgrad noch bei 40 Prozent, sagte Hauk im Interview der "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" am Dienstag. Auf die Frage, ob es in zehn Jahren vielleicht kein Schweinefleisch aus Baden-Württemberg mehr gebe, sagte er: "Das ist die Befürchtung, die ich habe."