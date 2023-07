Die wichtigste Botschafterin des deutschen Weins wird bald neu gewählt. Die Krone ist bisher fest in der Hand des Anbaugebiets Baden. Ist ein neuer Erfolg bei der Kür in Neustadt möglich?

Vor der Wahl der neuen Deutschen Weinkönigin am 29. September gibt es im Anbaugebiet Baden Hoffnung auf eine Siegesserie. Die bisherige Badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach (28) aus dem Markgräflerland werde antreten, kündigte der Badische Weinbauverband in Freiburg an. Geschäftsführer Holger Klein sprach von einer starken Kandidatur.

Schon die im vergangenen Jahr gewählte 74. Deutsche Weinkönigin Katrin Lang kommt aus Baden. Ihre Amtsvorgängerin Sina Erdrich stammt aus dem Weindorf Durbach, also auch aus Baden.

"Ich werde das Beste geben", sagte Himmelsbach der Deutschen Presse-Agentur. Schon vor dem Sieg von Katrin Lang habe sie gehört, zwei Siege in Folge für ein Weinanbaugebiet seien kaum möglich. Nun sei es noch extremer. "Es ist eine weitere Herausforderung. Ich hoffe auf eine neutrale Jury."

Die Amtszeit von Himmelsbach in Baden läuft an diesem Donnerstag aus - dann wird in Freiburg ihre Nachfolgerin gewählt. Sie habe dazu beitragen wollen, dass der badische Weinbau eine gute Zukunft habe, sagte sie. "Der persönliche Austausch mit den Winzern war mir besonders wichtig", resümierte die gelernte Winzerin aus Heitersheim im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Der Weinbau steht vor großen Herausforderungen, denn er ist vom Klimawandel betroffen. Die Jahre verlaufen sehr unterschiedlich und sind von Extremwetterereignissen wie Spätfrost und Hitze geprägt.

Die Deutsche Weinkönigin vertritt rund 15.000 Winzerinnen und Winzer. Im Namen der Rebe nimmt die wichtigste Botschafterin der Branche innerhalb eines Jahres zahlreiche Termine auch im Ausland wahr. In Deutschland gibt es 13 Weinanbaugebiete. Die Wahl wird im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße stattfinden.

Auch das separate Anbaugebiet Württemberg entsendet eine Kandidatin in die Pfalz: Weinkönigin Carolin Golter. Württemberg war im vergangenen Jahr nicht dabei, wie der Weinbauverband mitteilte. Golters Amtsvorgängerin Tamara Elbl amtierte coronabedingt drei Jahre lang - eine wiederholte Kandidatur für das deutsche Spitzenamt sei nicht möglich gewesen, berichtete Verbandsgeschäftsführer Hermann Morast.

Das Anbaugebiet Baden erstreckt sich über 400 Kilometer von Tauberfranken bis zum Bodensee. Bezogen auf die Rebfläche liegt es in Deutschland auf Platz drei, Württemberg belegt Rang vier. Größer sind nur die Gebiete Rheinhessen und Pfalz.

