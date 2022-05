In Baden-Württemberg gibt es in diesem Jahr gleich zwei Gartenschauen parallel: Bereits seit Ende April läuft die Landesgartenschau in Neuenburg. Am Freitag ist nun auch die kleine Gartenschau in Eppingen im Landkreis Heilbronn eröffnet worden. Die Gartenschauen im Doppelpack kamen durch eine corona-bedingte Verschiebung zustande, wie das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mitteilte. Die Schau in Eppingen war demnach ursprünglich für das vergangene Jahr geplant gewesen.