Zwei Männer sind in Oberstadion (Alb-Donau-Kreis) in der Nacht zu Samstag mit einem Elektroschocker angegriffen worden. Sie stürzten und verletzten sich daraufhin leicht, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die beiden wurden auf dem Heimweg von einem Volksfest von einer Gruppe von zwei Männern und zwei Frauen angesprochen und beleidigt. Ein Mann aus der Gruppe zog einen Elektroschocker und ging auf die beiden Männer los. Die Beamten fanden beim Eintreffen nur noch einen der beiden Verletzten vor - einen betrunkenen 26-Jährigen mit einer Verletzung an der Hand. Die Polizei sucht nach den Angreifern und dem zweiten Verletzten und bittet um Zeugenhinweise.