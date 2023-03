Beim Brand einer Lagerhalle eines Dachdeckerbetriebs ist in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Brand am Dienstagabend aus zunächst unklaren Gründen ausgebrochen. Ein Mann, der das Feuer entdeckte, wurde laut dem Sprecher ins Krankenhaus gebracht. Ob er verletzt wurde, konnte der Sprecher nicht mitteilen.