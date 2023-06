Bei einem Verkehrsunfall nahe Lonsee (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein Auto fuhr am Samstag von der B10 über eine Böschung auf ein Rapsfeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als eine Ersthelferin sich um den Fahrer kümmern wollte, stieg der Mann laut Polizei aus und fing an, auf seinem Auto zu tanzen. Die Beamten stellten fest, dass der 31-Jährige unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Daher wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Er und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie es weiter hieß.