Ein Transporthubschrauber der Luftwaffe ist wegen eines Defekts auf einem Acker bei Blaustein in der Nähe von Ulm gestrandet. Bereits während eines Ausbildungsflugs am Montag sei ein Hydrauliksystem ausgefallen und die Besatzung habe eine Sonderlandung vornehmen müssen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Donnerstag. Der Besatzung sei dabei nichts passiert und auch für Anwohner oder Passanten habe keine Gefahr bestanden.