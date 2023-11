Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Gefahrguttransporters auf eisglatter Straße: Der 38-Jährige geriet am Samstagmorgen mit seinem Lastwagen an der Ausfahrt eines Parkplatzes an der Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) ins Rutschen. Bei dem Unfall schob der Anhänger des Lastwagens das Zugfahrzeug vor sich her, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dadurch knickte das Gespann ab und blieb in der Ausfahrt stehen.