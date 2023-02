Mehr als acht Monate nach dem Verschwinden eines 18-Jährigen aus Schnürpflingen ist vermutlich das Skelett des jungen Mannes gefunden worden. Ein Jäger habe einen skelettierten menschlichen Schädelknochen in einem Wald bei Schnürpflingen gefunden, teilte die Polizei in Ulm am Donnerstag mit. Die Polizei habe daraufhin am Mittwoch mit einem Leichenspürhund das Gebiet um den Fundort abgesucht und dabei ein Skelett und Kleidung gefunden. Wegen der Kleidung gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Toten um den Vermissten handelt - ein DNA-Abgleich steht aber noch aus.

Hinweise auf ein Verbrechen liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. Der 18-Jährige war Anfang Juni plötzlich spurlos verschwunden. Die Polizei suchte ihn mit der Rettungshundestaffel Ulm, einem Leichenspürhund und einem Polizeihubschrauber. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung blieb erfolglos. Was damals geschah, war weiter unklar. In der öffentlichen Fahndung hieß es damals, es bestehe der Verdacht, dass dem jungen Mann etwas zugestoßen sein könne und er sich womöglich in einer hilflosen Lage befinde.