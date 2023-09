Skelettierte Leiche nach Brand in Mehrfamilienhaus gefunden

In einem großen Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte holen die Bewohner aus den Wohnungen. Hinter einer der Türen machen sie eine Entdeckung.

Bei der Evakuierung eines Mehrfamilienhauses in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) nach einem Wohnungsbrand ist eine skelettierte Leiche entdeckt worden. Einen Zusammenhang zwischen der Leiche und dem Feuer gebe es nicht, teilte die Polizei mit. Feuerwehrleute fanden den Leichnam am Donnerstag in einer Wohnung im siebten Stock, die nicht von dem Brand betroffen war. Die Leiche müsse dort schon mehrere Monate gelegen haben, hieß es.

Aktuell gehe man nicht von einem Suizid oder von einem Gewaltverbrechen aus, sagte ein Polizeisprecher. Ob es sich bei der Person um den männlichen Wohnungsinhaber handele, müsse noch ermittelt werden. Der Kriminaldauerdienst habe die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem Feuer war laut Polizei ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf weitere Stockwerke übergreifen. Der Brand sei gelöscht worden. Die Familie der betroffenen Wohnung sei glücklicherweise nicht zu Hause gewesen. Sie sei nach dem Brand bei Bekannten untergekommen.

Die Brandursache blieb zunächst unklar. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Polizei hatte am Nachmittag das Haus zum Großteil geräumt. Einige Bewohner hatten sich zuerst geweigert, das Gebäude zu verlassen, wie es hieß. Rund 100 Menschen sind dort gemeldet.

