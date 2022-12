Ein Lastwagen liegt nach einer Kollision mit einem PKW im Graben an der beschädiggten Leitplanke. Foto

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 311 nahe Ehingen (Alb-Donau-Kreis) sind ein 32-jähriger Autofahrer und ein acht Jahre altes Mädchen noch an der Unfallstelle gestorben. Das Auto war am Dienstag mit einem Lastwagen kollidiert.

Die Beifahrerin des Autos und ein weiteres Kind erlitten schwere Verletzungen und mussten in Kliniken gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Auch der Lastwagenfahrer sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gekommen. Die Straße wurde laut Polizei in beide Richtungen gesperrt. Der Unfallhergang werde noch ermittelt.

