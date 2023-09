Er soll seine Nichte und einen Freund von ihr getötet haben: Beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Hechingen hat der Angeklagte am Donnerstag die Taten gestanden. Sein Verteidiger verlas eine Erklärung, darin bereute der Angeklagte sein Handeln. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 53-Jährigen Mord in zwei Fällen und Geiselnahme vor. Sie geht davon aus, dass er seine 20-jährige Nichte und ihren Freundeskreis in Albstadt (Zollernalbkreis) töten wollte, weil er überzeugt war, dass sie ihm Geld gestohlen hätten.