Nach einem Blitzeinschlag im Stellwerk der Ammertalbahn ist der Zugverkehr im Bereich Tübingen weitgehend eingestellt worden. Nur zwischen Herrenberg und Unterjesingen-Sandäcker fahren noch Bahnen, wie das Landratsamt Tübingen am Montagabend mitteilte. Auch die Signale an der Strecke sowie der Bahnübergang am Schleifmühleweg und das Fahrgastinformationssystem seien betroffen.