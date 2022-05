Baden-Württemberg und Bayern appellieren an den Bund, die Frankenbahn als wichtige Nord-Süd-Verbindung für den Personen- und Güterverkehr endlich auszubauen. Die geplante Digitalisierung der Schiene in Deutschland müsse auch auf der Strecke der Frankenbahn mit ihren noch veralteten Stellwerken kommen, sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) laut einer am Dienstag in Stuttgart verbreiteten Mitteilung. Sein bayerischer Amtskollege Christian Bernreiter (CSU) sagte: «Wir wollen eine zukunftsfähige Schieneninfrastruktur zwischen den beiden Bahnländern Baden-Württemberg und Bayern.» Die Frankenbahn zwischen Stuttgart und Würzburg ist nicht durchgängig zweigleisig und es fehlen Haltepunkte für den Nahverkehr.