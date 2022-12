Der Arbeitgeberverband Südwestmetall bekommt einen neuen Hauptgeschäftsführer. Der bisherige Bosch-Manager Oliver Barta soll zum 1. April 2023 die Geschäfte von Peer-Michael Dick übernehmen, wie der Verband am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Dick war zuletzt noch an den Verhandlungen für einen Pilot-Tarifabschluss für die bundesweite Metall- und Elektrobranche beteiligt gewesen.