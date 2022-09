Ein 17-Jähriger Mopedfahrer und sein Begleiter haben sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Unterfranken geliefert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 17-Jährige mit teils abgeklebtem Kennzeichen an einer Verkehrskontrolle vorbeigefahren. Er ignorierte die Aufforderungen der Beamten, anzuhalten und floh mit überhöhter Geschwindigkeit.