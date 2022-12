Die Akutkliniken des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz sind wegen der steigenden Zahl von Atemwegserkrankungen in den Notbetrieb gegangen. Die Folge seien Verschiebungen von planbaren Behandlungen, soweit dies medizinisch verantwortbar sei, teilte der Verbund am Montagabend in Singen mit.