Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray hat beim Tennisturnier in Stuttgart den Topgesetzten Stefanos Tsitsipas gestoppt und seine Chance auf den ersten Rasen-Titel seit sechs Jahren gewahrt. Der ehemalige Weltranglistenerste zog am Freitag dank des 7:6 (7:4), 6:3 gegen den griechischen Spitzenspieler ins Halbfinale auf dem Weissenhof ein. Am Samstag spielt der 35 Jahre alte Schotte gegen den Australier Nick Kyrgios oder Marton Fucsovics aus Ungarn um den Einzug ins Endspiel.