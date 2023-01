Bei einer Auseinandersetzung ist in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) mindestens ein Schuss aus einer Polizei-Dienstwaffe gefallen. Ein Mann, der mit einer Pistole bewaffnet war, wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Montagabend auf Anfrage berichtete. Wie schwer der 37-Jährige verletzt wurde, blieb zunächst offen.