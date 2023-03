Die Künstlerin Karin Meier hält ihr handbemaltes Osterei in der Hand. Foto

Bunt, mal mit Tiermotiv oder mit religiösen Motiven: Mit kunstvoll bemalten Eiern haben Aussteller in Wangen im Allgäu am Wochenende Besucher gelockt. Der internationale Ostereiermarkt fand zum 39. Mal im historischen Rathaus statt, wie die Stadt mitteilte. Nach Angaben der Kommune ist er ein Treffpunkt für internationale Sammler. Der Markt fand erstmals wieder seit Beginn der Corona-Pandemie statt.

Bunt, mal mit Tiermotiv oder mit religiösen Motiven: Mit kunstvoll bemalten Eiern haben Aussteller in Wangen im Allgäu am Wochenende Besucher gelockt. Der internationale Ostereiermarkt fand zum 39. Mal im historischen Rathaus statt, wie die Stadt mitteilte. Nach Angaben der Kommune ist er ein Treffpunkt für internationale Sammler. Der Markt fand erstmals wieder seit Beginn der Corona-Pandemie statt.

Mehr als 40 Aussteller hatten sich für den Markt, der am Freitag gestartet war, angemeldet. Die ausgestellten Objekte werden laut der Stadt eingehend geprüft, denn der Anspruch sei hoch. Parallel zum Markt gab es traditionell mit Kränzen und bunten Eiern geschmückte Brunnen in der Innenstadt zu sehen. Auch ein Ostereiermuseum gibt es in Wangen.

Informationen zum Ostereiermarkt