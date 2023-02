Für ihr Drehbuch zum Film "The Doctor Says I'll Be Alright, But I'm Feelin Blue" haben Mascha Schilinski und Louise Peter den mit 20.000 Euro dotierten Thomas-Strittmatter-Preis erhalten. Die Geschichte werde "über vier Zeitebenen an einem einzigen Ort so kunstvoll ineinander verwoben, dass man sich der Tragik, die durch die Jahrzehnte hindurch transzendiert, nicht entziehen kann", begründete die dreiköpfige Fachjury ihre Entscheidung laut Mitteilung. Die von der MFG Filmförderung Baden-Württemberg gestiftete Auszeichnung wurde am Mittwoch in Berlin überreicht.