Mehr als 100 Spitzenköche sind am Montagabend in Stuttgart zur «Nacht der Sterne» zusammengekommen. Es sollten die Besten von ihnen gekürt werden. Zudem wollen sich die Köche austauschen. Insgesamt nahmen an der Gala-Nacht mehr als 800 Gäste aus Gastronomie, Hotellerie, Politik, Kultur und Wirtschaft teil. Unter den Köchen sind 130 Sterneköche. Das Gastro-Event wird seit 2012 von der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung organisiert. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter zum sechsten Mal statt.