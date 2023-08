Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal erneut weniger Aufträge gebucht als ein Jahr zuvor. Im zweiten Quartal nahmen die Schwaben Bestellungen für 96.936 Fahrzeuge an, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Das war ein Minus von 13 Prozent zum Vorjahreszeitraum (111.412).