E-Auto-Fahrer und -Fahrerinnen bekommen in Baden-Württemberg immer mehr Möglichkeiten zum Laden. Die Zahl der Ladepunkte stieg nach Angaben der Bundesnetzagentur binnen eines Jahres um 43 Prozent auf nunmehr 16.470 (Stichtag jeweils 1. Juni). Bundesweit betrug der Zuwachs 37 Prozent. Vor Baden-Württemberg lag im Ländervergleich nur Bremen mit einem Plus von 55 Prozent. Die Zahl der Normallader im Südwesten sei um 47,7 Prozent auf 13 892 gestiegen, während die der Schnelllader um 73,7 Prozent auf 2578 anwuchs, wie der Verband des Kraftfahrzeuggewerbes Baden Württemberg am Mittwoch mitteilte.