Neun Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Zollernalbkreis verletzt worden, zwei davon schwer. Ein Taxifahrer hatte in der Nacht auf Sonntag an einer Kreuzung bei Bittelbronn, einem Stadtteil von Haigerloch, ein entgegenkommendes Auto übersehen und stieß damit zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.