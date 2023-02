Sondereffekte haben beim Autozulieferer ElringKlinger im vergangenen Jahr für einen deutlichen operativen Verlust gesorgt. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag nach vorläufigen Zahlen bei minus 42,2 Millionen Euro nach einem Plus von 102 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen aus Dettingen an der Ems (Kreis Reutlingen) am Dienstag mitteilte.