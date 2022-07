Der Autozulieferer Mahle sieht Potenzial im Bereich der Batteriediagnose von E-Autos. Die Aftermarket-Sparte baut deshalb ihr Geschäft mit Werkstattausrüstung aus, wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Seit Ende März ermögliche Mahle freien Werkstätten, Batteriediagnosen an E-Fahrzeugen vorzunehmen. Zum Jahresende kämen weitere Funktionen dazu. Etwa eine Prognose zur erwartenden Restlaufzeit eines Fahrzeugs sowie ein Gerät zur Wartung der Kühlkreisläufe von Fahrzeugbatterien.