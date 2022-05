Auf einem Waldspielplatz im Rems-Murr-Kreis ist ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert. Am Ende traktierten sich am Samstagabend mindestens 35 Menschen gegenseitig unter anderem mit Faustschlägen und Fußtritten, teilte die Polizei am Montag mit. «Auslöser waren vermutlich Eifersüchteleien zwischen zwei Frauen», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen.