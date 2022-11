Ein junger Autofahrer ist bei Bad Säckingen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, mit einem Baum zusammengestoßen und an seinen Verletzungen gestorben. Der 25-Jährige war nach ersten Erkenntnissen der Beamten in der Nacht auf den Sonntag eine Böschung hinuntergefahren und gegen den Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.