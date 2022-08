Bei einem heftigen Sturm ist am Freitagabend in Bad Wurzach bei Ravensburg (Baden-Württemberg) das Dach einer Materialhalle weggefegt worden. Die Ermittler sprachen zunächst von einem Tornado. Am Samstag teilte ein Polizeisprecher jedoch mit: "Nach Auskunft eines Wetterexperten handelte es sich um keinen Tornado. Das Ergebnis bleibt dennoch erschreckend." Das Dach wurde vom Sturm erfasst und 100 Meter weiter auf eine Wiese geschleudert. Laut Polizei blieben zwei Holzträger senkrecht in der Erde stecken. Die restliche Lagerhalle wurde zerstört und ist nach Beurteilung eines Statikers teilweise einsturzgefährdet. Der Schaden beträgt laut Eigentümer über eine Million Euro.