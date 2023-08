Ein Traktorfahrer ist in Baden-Baden wegen einer allergischen Reaktion auf Hornissenstiche gegen ein parkendes Auto und die Treppe eines Hauses geprallt. Der Mann hatte am Montagmittag nach mehreren Stichen kurzzeitig das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dadurch sei er mit seinem Traktor nach links von der Straße abgekommen und gegen das Auto und die Treppe gefahren. Der Mann kam nach dem Vorfall in ein Krankenhaus. Nach Schätzung der Polizei entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro.