Gerade rechtzeitig vor einem mutmaßlichen Einbruch sind Streifenbeamte an einem Lebensmittelgeschäft in Baden-Baden (Baden-Württemberg) vorbeigefahren. Vor dem Eingangsbereich sahen die Polizisten in der Nacht auf Dienstag zwei mit Sturmmasken maskierte Männer, wie es in einer Mitteilung heißt. Beim Anblick der Polizisten seien diese zunächst davongelaufen, nach Aufforderung der Beamten aber doch stehen geblieben.