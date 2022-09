Ein junger Mann soll mehrere Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma eines Asylbewerberheims in Baden-Baden mit einem Messer angegriffen haben. Der 28-Jährige habe aber niemanden mit dem Messer getroffen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Als die Mitarbeiter den Mann am Montagabend überwältigten, erlitten sie nach Angaben des Sprechers leichte Blessuren. Weitere Details zu den Verletzten und dem mutmaßlichen Angreifer nannten die Ermittler nicht.