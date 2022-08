Warnung vor PFC-Spuren an Obst und Gemüse in Siedlung

Baden-Baden Warnung vor PFC-Spuren an Obst und Gemüse in Siedlung

Nach vorläufigen Analysen von Bodenproben auf PFC-Rückstände in einer Wohnsiedlung in Baden-Baden sollen weitere Haushalte auf den Verzehr von selbst angebautem Obst und Gemüse verzichten. Die betroffenen Menschen würden angeschrieben, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Zudem würden in ausgewählten Gartenparzellen Obst- und Gemüseproben entnommen und im Labor auf PFC analysiert.

PFC steht für per- und polyfluorierte Chemikalien, die gesundheitsschädlich und in der Natur kaum abbaubar sind. Ein Umweltskandal rund um diese Stoffe bewegt Mittelbaden seit Jahren. Ein Unternehmen soll bis Ende 2008 PFC-verseuchten Kompost auf Felder vor allem in Baden-Baden und dem Kreis Rastatt gebracht haben. Die Schadstoffe gelangten später auch ins Grundwasser.

In der Siedlung Ooswinkel in Baden-Baden waren erst vor wenigen Monaten Spuren des Umweltgiftes nachgewiesen worden, Bodenproben wurden genommen. Die Aufbereitung und Bewertung der umfangreichen Analyseergebnisse durch Gutachter seien noch in Bearbeitung, teilte die Stadt nun mit. Bis Oktober sollen die Ergebnisse vorliegen. Für betroffene Haushalte wird eine weitere Infoveranstaltung geplant.

